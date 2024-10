Ema rasvumus raseduse ajal suurendab imiku äkksurma riski

Imiku äkksurm – teadaolevalt terve alla aasta vanuse lapse äkksurm (ingl sudden unexpected infant death, SUID) – on suhteliselt harva esinev, kuid perekonnale raskesti talutav olukord ja surma põhjus jääb enamasti ebaselgeks. USAs registreeritakse aastas umbes 3500 SUIDi juhtu. Ema rasvumus on teadaolevalt nii ema kui ka lapse tervise riskitegur, vähe on uuritud ema rasvumuse ja SUIDi seoseid.