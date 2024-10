AVASTUS Lihtne viirus tungib ajju ja võib soodustada raskeid haigusi

«Viimasel ajal on seda viirust seostatud neurodegeneratiivsete haigustega, nagu Alzheimeri tõbi, kuid selget teed kesknärvisüsteemi tungimiseks pole kindlaks tehtud,» sõnas Christy Niemeyer, Colorado Ülikooli Anschutzi meditsiinikeskuse neuroloogiadotsent ja uuringu kaasautor. «On oluline teada, kuidas HSV-1 ajju tungib ja millised ajupiirkonnad on haavatavad, et mõista, kuidas see haigusi algatab.»