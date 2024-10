WHO: tuberkuloosi haigestumine on sagenenud

«Fakt, et TB ikka veel tapab ja teeb haigeks nii palju inimesi, on kohutav, kui meil on vahendid selle ärahoidmiseks, tuvastamiseks ja ravimiseks,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ja kutsus kõiki maailma riike neid vahendeid kasutama, et tuberkuloosile lõpp teha.