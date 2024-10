Suurbritannias tuvastati m-rõugete uue variandi juhtum

Ametkonna teatel naasis nakatunu hiljuti Aafrikast ja oht laiemale üldsusele on madal.

Ühendkuningriigis on avastatud üksainus juhtum, mis on seotud hiljutise haiguspuhanguga Aafrika riikides. See on osa klaad 1b puhangust, mis näib levivat inimeste vahel kergemini.

Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas m-rõuged suvel ülemaailmseks tervisehädaolukorraks, kirjutab BBC News.

Ühendkuningriigi patsient oli hiljuti puhkusel vähemalt ühes haigusest mõjutatud Aafrika riigis ja tal hakkas 24 tundi pärast koju jõudmist halb.

Patsiendil tekkisid gripilaadsed sümptomid 22. oktoobril ja lööve kaks päeva hiljem.

Laboratoorsed testid kinnitasid, et nakkus oli klaad 1b. See viiruse vorm on tekitanud kasvavat muret.

Tundub, et see levib kergemini inimeselt inimesele lähedase füüsilise kontakti, sealhulgas seksi kaudu.

Aafrikas, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Keenias, Burundis ja Rwandas on sel aastal teatatud klaad 1b m-rõugete juhtudest.

Klaad 1b näib olevat leebem kui 1a, kuigi seda on raske kindlalt teada saada, sest nakatunute täpseid andmeid on raske kindlaks teha.

«See on esimene kord, kui avastame selle klaadi Ühendkuningriigis, kuigi välismaal on kinnitatud ka teisi juhtumeid,» ütles Ühendkuningriigi terviseohutuse agentuuri (UKHSA) meditsiini peanõunik prof Susan Hopkins.

Ta lisas, et risk Ühendkuningriigi elanikkonnale on endiselt madal ja ametkonnad töötavad kiiresti, et jälgida lähedasi kontakte ja vähendada võimaliku leviku ohtu.

Rootsis, Indias ja Saksamaal on tuvastatud selle tüve juhtumeid, mis on seotud mõjutatud riikidesse reisimisega.