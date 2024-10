Loodi paljutõotav vähiravi, mis annab kasvajatele korraga kaks surmavat hoopi

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) teadlased on välja töötanud uue ravimeetodi, mille eesmärk on pakkuda vähiravi patsientidele, kellel on kaugelearenenud kasvajad ja kellel võivad tavapärased ravimeetodid põhjustada soovimatuid kõrvaltoimeid või olla vähem tõhusad. MITi teadlased on loonud väikesed osakesed, mida saab otse kasvajasse sisestada, et pakkuda kahesugust ravi – termoteraapiat ja keemiaravi.