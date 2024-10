USAs nakatus koduaias elav siga linnugrippi

«Tegu on mitteärilise farmiga ning loomad ei olnud mõeldud kaubanduslikuks toodanguks,» seisis ministeeriumi avalduses. «Seetõttu pole vaja muretseda riiklike sealihatarnete ohutuse pärast.»

Ametnikud viisid läbi farmis peetud viie sea hukkamise. Kaks siga andsid negatiivse linnugripitesti tulemuse ning kahe sea analüüsitulemused on veel teadmata. Nakatunud siga ei näidanud haiguse märke.

Ministeeriumi andmeil jagasid nakatunud koduloomad ja linnud sama eluruumi, varustust ja jõid ühistest veekogudest, mis on varem võimaldanud H5N1 viiruse levikut eri liikide vahel.

Viiruse leviku tõkestamiseks on talu pandud karantiini. Sealsete teiste loomade, sealhulgas lammaste ja kitsede tervislikku seisundit jälgitakse.

Terviseeksperdid on väljendanud muret imetajate seas kasvava linnugripi juhtumite arvu üle, sest viiruse laiem levik võib suurendada muteerumise ja inimeste seas leviku ohtu.

Siiski kinnitas põllumajandusministeerium, et Oregoni farmis nakatunud kodulindudelt võetud geneetilised proovid ei näita viiruse mutatsioone, mis viitaksid suuremale inimeste nakatumise riskile. Samuti on käimas sigadelt võetud proovide geneetiline analüüs, mille tulemused on selgumas.