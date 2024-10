6 müüti rinnavähi ja geenitestimise kohta

Müüt või tõde: rinnavähk ohustab ainult vanemaid naisi. Kui olen 30. eluaastates, siis see mind ei puuduta.

Suurem osa rinnavähijuhtudest esineb küll üle 50-aastastel naistel, kuid iga viies rinnavähk diagnoositakse noorematel naistel. Kõige kiiremini kasvab rinnavähi esinemissagedus naistel vanuses 40-49. Nemad ei jõuagi sõeluuringuni, mis algab 50. eluaastast. Rahvusvahelised andmed näitavad ka, et iga neljas rinnavähi juhtum oleks välditav. Seetõttu on eriti oluline, et ka noored naised oleksid teadlikud rinnavähi riskidest ja võimalustest riskide vähendamiseks, sealhulgas geneetilise riski hindamisest.

Müüt või tõde: kui sümptomid puuduvad, pole vaja geenitestimist ega sõeluuringuid.

Rinnavähk võib varases staadiumis olla sümptomiteta, mistõttu on sõeluuringud tähtsad isegi ilma nähtavate tunnusteta. Varajane avastamine, näiteks mammograafia abil, on suunatud just sellele, et avastada kasvaja siis, kui see ei ole veel tunda. See suurendab ravi edukust ja elulemust.

Tallinna Eriarstikeskuse günekoloog-mammoloog dr Kristina Kuhi. Foto: Antegenes

Geenitestimine aitab tuvastada kõrgema riskiga naisi, kellel võib olla suurem tõenäosus haigestuda. Kui haigus peaks kahjuks tekkima, siis see võimalikult varakult avastada ja efektiivselt ära ravida.

Müüt või tõde: rinnavähi varaseks avastamiseks piisab igakuisest enesekontrollist.