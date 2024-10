Huvitav teada: mis tekitab vajadust süüa?

«On üllatav, et need neuronid on motoorselt kontrolli all,» ütleb Rockefelleri ülikooli neuroteadlane Christin Kosse. «Me ei oodanud, et lõualuu füüsilise liikumise piiramine võib toimida omamoodi söögiisu vähendajana.»

Juba varem oli teada, et ventromediaalse hüpotalamuse ajupiirkonna kahjustus põhjustab inimestel rasvumist, mistõttu uurisid Kosse ja kolleegid hiirtel selle ajuosa neuroneid lähemalt. Varasemad uuringud on näidanud, et ajust pärineva neurotroofse faktori (BDNF) valgu ekspressioonihäired on seotud ainevahetuse, ülesöömise ja rasvumisega.

Teadlased kasutasid BDNFi neuronite aktiveerimiseks hiirtel protsessi, mida nimetatakse optogeneetikaks, mistõttu närilised kaotasid peaaegu igasuguse huvi toidu vastu. Nende apaatsus toidu vastu püsis, olenemata sellest, kas nad olid täis kõhuga või näljased. Nad ignoreerisid isegi rasvase ja magusa maiuse kiusatust, mis on samaväärne maitsva šokolaadikoogiga.

«See oli algselt hämmastav leid, sest varasemad uuringud on näidanud, et see «hedooniline» soov süüa naudingu pärast on üsna erinev näljatungist, mis on katse alla suruda söömise kaudu näljaga seotud negatiivseid tundeid,» selgitab Kosse. «Me näitasime, et BDNF-i neuronite aktiveerimine võib mõlemat tungi maha suruda.»

Seevastu BDNFi närviahela pärssimine hiirtel suurendas drastiliselt nende tungi oma lõualuud liigutada ja kõike närida, sealhulgas seedimatuid asju, nagu nende veepudel ja jälgimisseadmed. Veelgi enam, kui toit oli saadaval, tarbisid nad seda teatud aja jooksul 1200 protsenti rohkem kui tavaliselt.