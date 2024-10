Sümptomid, mis näitavad, et oled jõudnud perimenopausi

Kui varem tulid paljud naised oma sümptomitega toime üksi, siis nüüd räägivad paljud naised oma sümptomitest sõpradega ja veebipõhistes tugirühmades. Nad püüavad täpselt välja selgitada, mis on perimenopaus ja millal see tekib.

Dr Leana Wen, kes on on George Washingtoni ülikooli kiirabiarst ja dotsent selgitab, et menopausi määratletakse kui aega naise elus, mil menstruatsioonid katkevad. Täpsemalt, menopaus tekib siis, kui menstruatsiooni lõppemisest on möödunud 12 kuud, kirjutab CNN Health.