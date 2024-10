Elektriimpulsid aitavad depressiooni vastu

Meetodi korral juhitakse nõrk elektrivool läbi elektroodide, mis on kinnitatud pea külge. See muudab aju teatud piirkondade erutuvust: liigselt aktiivsete piirkondade erutuvus väheneb ja väheaktiivsete piirkondade erutuvus suureneb. Eriti emotsioonidega seotud ajupiirkondade erutuvuse muutmine võib aidata depressiooni sümptomeid leevendada, vahendab The Conversation.

TDCS on ohutu ja tõhus ravimeetod. Uuringud on näidanud, et tDCS võib aidata patsientidel saavutada sümptomitevaba seisundi kuni üheks kuuks. Varem tuli patsientidel siiski tDCS-ravi saamiseks käia kliinikus, kuigi seadmed on kaasaskantavad.