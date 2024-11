Pimedal ajal kimbutama asuva depressiooni vastu aitavad üllatavad vahendid

Hooajalise depressiooniga inimesed kogevad tavaliselt depressiooniperioode sügisest kevadeni. Talveajale üleminek võib olla selle vallandajaks. Samuti on käsitletud suvist hooajalist depressiooni, kuigi selle kohta on vähe teada.

Teadlased on saanud üha parema pildi, kuidas silmades asuvad erilised rakud muudavad valgusspektri sinise lainepikkuse signaalideks, mis mõjutavad meeleolu ja erksust. Päikesevalgus on täis sinist valgust, mis aktiveerib meie aju ja muudab meid erksaks ning võib-olla ka õnnelikumaks.

Pittsburghi ülikooli teadlane Kathryn Roecklein testis hooajalise depressiooniga inimesi ja leidis, et talvekuudel on nende tundlikkus sinise valguse suhtes madalam, mis võib talveajal depressiooni süvendada.

Paljude hooajalise depressiooniga inimeste jaoks on tõhus valgusravi. Yale'i talvise depressiooni uurimiskliiniku teadur dr Paul Desan soovitab alustada valgusega. Paljud patsiendid tunnevad märgatavat leevendust, kui neil on igal hommikul vaid pooletunnine kokkupuude ereda valgusega. Valgusravi seadmed on umbes 10 000 luksi tugevusega ja maksavad 64–367 eurot.

Hooajalise depressiooniga inimesed saavad talvekuudel leida endale sobivaid toimetulekunippe. Näiteks Elizabeth Wescott usub, et ergastavad dušid aitavad teda, ja New Yorgist pärit Miriam Cherry plaanib oma aeda istutada esimesena tärkavad kevadlilled, et tal oleks märk, et kevad ei ole enam kaugel.