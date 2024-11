Perearst Kadi Tomson: patsient peab «leppima», et temaga tegelevad peale arsti ka teised meeskonnaliikmed

Perearstikeskuste kvaliteet on väga erinev ja patsientide rahulolu perearstiabiga võib varieeruda seinast seina, aga meil on praegu väga hästi toimivaid perearstipraksiseid ja tervisekeskusi ja kestliku esmatasandi arstiabi jaoks on oluline, et selgelt oleks teada patsiendi tervise teekond tervishoius ja ühtsed kokkulepped, juhitud ootused ja selge kommunikatsioon, samuti, kuidas toimib meeskonnatöö perearstikeskuses-tervisekeskuses.

Mida tähendab vajaduspõhine perearstiabi?

Kuigi klassikaline arsti-patsiendi suhe ei ole enam autoriteedil põhinev, vaid patsiendi autonoomial ja partnerlusel põhinev usaldussuhe, siis kahjuks on praegu sageli tegemist nõudmistepõhise suhtega, ehk patsiendil on oma nägemus, mida ta vajab ja soovib arstilt või õelt saada, vahel on see õige, vahel mitte, aga sageli on see arvamus mõjutatud parajasti meedias levivatest trendidest, milliseid «pakette ja vitamiine» parajasti patsiendil vaja oleks kontrollida, et oma ärevust leevendada ja mis annaksid võltsturvatunnet, et tervis on korras. Arstide arvamusest on suurema kaaluga saanud analüüsi number.