AVASTUS Neuroneid saab teha teistest rakkudest

Uuring, mis avaldati ajakirjas Science Advances, omab olulist mõju regeneratiivsele meditsiinile. Teadlased loodavad, et see tehnoloogia võib tulevikus aidata taastada düsfunktsionaalseid ajuradu, nagu neid, mida esineb näiteks epilepsiahaigetel.

Uurides hiiri vahetult pärast sündi, suunasid teadlased astrogliia sünteesima Ascl1 valku, millel on keskne roll närvisüsteemi arengus. Nad avastasid, et Ascl1 muudetud vorm on astrogliia neuroniteks muutmisel oluliselt efektiivsem kui valgu looduslikult organismis esinev vorm.

«Kuigi meie poolt esile kutsutud neuronid erinevad keha enda toodetud neuronitest, on meil hea meel näidata, et neuronid, mille teke on esile kutsutud, suudavad omandada väga spetsiifilisi omadusi. Meie tulemused aitavad vähendada erinevust esile kutsutud tekke ja looduslike neuronite vahel, muutes need tulevikus regeneratiivse meditsiini jaoks veelgi kasulikumaks,» ütles professor Benedikt Berninger, King`s College Londoni arenguneurobioloogia professor ja uuringu juht.

Uurimisrühm avastas, et loodud neuronitel on sarnased omadused loomulikega, sealhulgas võime väga kõrge sagedusega impulsse edastada—see on teatud interneuronite klassi tunnus, mis mängib olulist rolli ajuradade reguleerimisel.

Dr Nicolás Marichal, King`s IoPPN arenguneurobioloogia keskuse teadustöötaja ja uuringu üks autor, märkis: «See märgiline uuring astrogliia neuroniteks muutmisel avab uusi teid regeneratiivses meditsiinis, pakkudes lootust ajuradade ja -funktsioonide taastamiseks neuroloogiliste häirete korral. Meie töö sillutab teed edasistele uuringutele, et kasutada neid tulemusi ning arendada gliiarakkude ümberprogrammeerimist neuronite alamklassideks kui uut ravivõimalust.»