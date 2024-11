Vähi hävitamiseks leiti uudne meetod

Uurimistöö on avaldatud ajakirjas Nature Communications . Uuringut juhtisid professorid Carmit Levy ja Yaron Carmi ning doktorant Avishai Maliah TAU meditsiini- ja terviseteaduskonnast.

Professor Levy selgitab, et avastus tehti juhuslikult, kuna tema labor uurib nii vähki kui ka ultraviolettkiirguse (UV) mõju nahale – mõlemad pärsivad teadaolevalt immuunsüsteemi. Tavaliselt keskenduvad vähiteadlased mehhanismidele, mille abil vähk immuunsüsteemi pärsib, kuid selles uuringus otsustati uurida, kuidas UV-kiirgus immuunsüsteemi pärsib, ja rakendada tulemusi vähiravi edendamiseks.

Esimeses etapis uuris Maliah UV-kiirguse poolt nahas esile kutsutud muutusi hiiremudelis. Uuringust selgus, et pärast UV-kiirgusega kokkupuudet suureneb immuunsüsteemi pärssimisega seotud Ly6a-valgu tase. Järgnevates katsetes leiti, et ka vähkkasvajad toodavad suures koguses Ly6a-valku, mis näib pidurdavat immuunsüsteemi T-rakkude aktiivsust. Antikehade abil õnnestus vähendada Ly6a toimet, mis tõi kaasa kasvajate olulise taandumise.

See avastus võib viia uue immuunravi meetodini. Ly6a vastased antikehad suutsid ravida ka neid vähivorme, mis on senise ravi suhtes olnud vastupidavad. Teadlased töötavad nüüd välja ravimit, et Ly6a mehhanismi pärssimist saaks kasutada vähiravis ka inimestel.