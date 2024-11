Kass püüdis kinni senitundmatu viiruse

Pepper kuulub viroloog John Lednicky’le, kes on pikka aega uurinud viiruseid. 2021. aasta mais tõi Pepper koju värskelt püütud hiire, mis kuulub liiki Peromyscus gossypinus. Lednicky otsustas hiirt uurida, et näha, kas see kannab mule deer-poxi viirust (MDPV), mida on leitud Floridas valge-saba-põtradest. Laboris tuvastati Pepperi püütud hiirelt elujõuline viirus, kuid see ei osutunud oodatud MDPV-ks. Põhjalikum testimine paljastas hoopis, et tegemist on seni USAs tuvastamata viirusega.