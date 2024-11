Osa gluteenitalumatusega seotud seisundeid võib olla väljamõeldis

Seda on raske diagnoosida, sest gluteeni- või nisutundlikkuse kinnitamiseks pole veel usaldusväärseid biomarkereid ning arstid tuginevad tavaliselt patsiendi enda kirjeldustele.

Ärritunud soole sündroomi (IBS) puhul esinevad patsientidel seedetrakti sümptomid, ilma et seedetraktis oleks nähtavaid kahjustusi. Paljud IBSiga patsiendid arvavad, et teatud toidud, nagu gluteen või nisu, vallandavad nende sümptomid, ja jätavad need toidud oma menüüst välja.

Seetõttu tekib umbes kolmandikul IBSi patsientidest ebatervislik suhtumine toitu, näiteks ortoreksia ehk liigne keskendumine tervislikule toitumisele. See võib põhjustada notseeboefekti, kus patsiendid kogevad sümptomeid oma uskumuste tõttu ja kuna nad arvavad olevat aine enda jaoks kahjuliku, ehkki see tegelikult seda pole.

IBSi tegelike põhjuste kindlakstegemine on vastuoluline teadusvaldkond – mõnes uuringus on ilmnenud, et gluteenist hoidumine on kasulik, teistes aga, et sellel pole märkimisväärset mõju.

Lancet'i ajakirjas avaldatud innovatiivses uuringus jaotati gluteenitundlikkust väitvad patsiendid nelja rühma: kahele rühmale anti gluteenivaba leiba, kuid üks rühm arvas, et see sisaldab gluteeni, teine aga, et ei sisalda. Kahele teisele rühmale anti leiba, mis sisaldas gluteeni, kusjuures üks neist arvas, et leib on gluteenivaba. Tulemused näitasid, et neil, kes tarbisid gluteeni ja uskusid, et see sisaldab gluteeni, olid oluliselt tugevamad sümptomid kui teistel rühmadel.