Autistlikud psühhiaatrid ei pruugi patsientidel autismi märgata

«Teadmine, et olete autist, võib elu positiivselt muuta,» ütles uuringu autor dr Mary Doherty, kes on UCD meditsiinikooli kliiniline dotsent.

«Samas ootab Inglismaal autismi hindamist enam kui 187 000 inimest. Olukord halveneb, kui psühhiaatrid, kes pole teadlikud oma autismist, panevad patsientidele vale diagnoosi.»

Uurimisrühm viis läbi põhjalikud intervjuud kaheksa Suurbritannia vanempsühhiaatriga, kellest kuus on konsultandid. Nende erialad ulatusid laste ja noorukite vaimsest tervisest täiskasvanute teenusteni, sealhulgas intellektipuudega inimestega tegelemiseni.

Uuringus leiti, kuidas need psühhiaatrid said aru, et nad on autistlikud. Sageli toimus see isiklike kogemuste kaudu nagu nende lapse diagnoos või sarnasuste äratundmise kaudu enda ja autistlike patsientide vahel.

Kui enese äratundmine toimus, hakkasid psühhiaatrid märkama, et paljud nende kolleegid – eriti need, kes on spetsialiseerunud autismile või aktiivsus-tähelepanuhäirele – võivad samuti olla autistlikud, kuid mitte sellest teadlikud. Sellel teadlikkuse puudumisel võivad olla tõsised tagajärjed, kuna psühhiaatrid võivad autistlike patsientide puhul kogemata diagnoosi panemata jätta. Ent kui psühhiaatrid olid teadlikud oma neurodivergentsusest, võisid psühhiaatrid autismi teistes inimestes kergemini ära tunda ja tugevaid terapeutilisi suhteid luua.

Uuring näitas ka, et nende enda autismi mõistmine avaldas positiivset mõju psühhiaatrite enesehinnangule ja vaimsele tervisele. Siiski märkisid teadlased, et paljud patsiendid jäävad sellest kasust ilma, kui neid hindavad psühhiaatrid, kes oma kogemusi jagades ei tunnista, et nad on ka autistid.

Uuring avaldati täna BJPsych Openis.