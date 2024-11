USA arstid teatasid esimesest sugulisel teel levivast rõngasusside juhtumist

Vaatamata nimele pole niinimetatud rõngasuss mitte mingisugune uss, vaid see on seenhaigus nimega Trichophyton mentagrophytes. Seda tuntakse sagedamini kubeme sügelusena (sest see mõjutab kubeme piirkonda) või jalaseenena ning see võib tekitada ringikujulist, sügelevat löövet.

Siiani on seennakkuse edasikandumine nahalt nahele seksuaalse kontakti kaudu olnud haruldane, kuigi Kagu-Aasias ja Prantsusmaal on juhtumeid registreeritud alates 2021. aastast, teatasid teadlased. Need on olnud T. mentagrophytes'i alatüüp, mida nimetatakse TMVII-ks.

Uues aruandes jõutakse järeldusele et esimene sugulisel teel levinud TMVII juhtum Ameerika Ühendriikides registreeriti juunis, ning New Yorgis diagnoositi aprillist juulini aastal 2024 veel neli TMVII nakkust meeste seas, kes on seksuaalsuhtes teiste meestega.

Lööve ilmus patsientide näole, tuharatele või suguelunditele ning seda raviti edukalt seenevastaste ravimitega, ütles New Yorgi NYU Langone Healthi dermatoloogi dr Avrom Caplan.

Caplani töörühm avaldas tulemused 31. oktoobril USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste ajakirjas Morbidity and Mortality Weekly Report.

Raporti kohaselt hõlmasid kõik viis seni USA-s registreeritud sugulisel teel leviva rõngasussi juhtumit 30. eluaastates gei- või biseksuaalseid mehi, kellel oli mitu partnerit.

Kõigil viiel juhul parandasid tavalised seenevastased ravimid patsientide lööbe.

Arstid märkisid, et ainult laboritestid võivad kinnitada T. mentagrophytes'e nakatumist, mõned inimesed võivad seda esialgu ekseemi, psoriaasi või muude dermatoloogiliste seisunditega segi ajada.

Infektsiooni saab leevendada ja ravida, kuid see võtab aega. Teadlaste sõnul võivad patsiendid vajada suukaudset seenvastast ravi kuni kolm kuud ja peaksid võtma ravi, kuni kahjustused on täielikult taandunud.