3 peamist põhjust, miks tekivad kõrvetised

«Maomahl satub söögitorru, kui mao ja söögitoru vaheline sulgurlihas ehk klapp ei tööta korralikult. Enamasti on see tingitud kõhus tekkinud ülerõhust ülesöömise, kõhukinnisuse või raseduse tõttu. Lisaks lõdvestavad klapi tööd või suurendavad maomahla tootmist stress, suitsetamine, teatud toiduained ja ravimid,» selgitab Raukas.

Ta lisab, et normaalses toonuses mao söögitoru sulgurlihas avaneb söömise ajal ning söögikordade vahel on sulgur suletud.

Mõnikord võib apteekri sõnul kõrvetiste tekitatud valu olla nii tugev, et kahtlustatakse infarkti, kuna valu ei taha taanduda ning see kiirgub rinnaku ja ülakõhu piirkonda. Sel juhul soovitab apteeker kindlasti südame kontrollimiseks pöörduda perearstile või kutsuda kiirabi.

Apteekri sõnul on kõrvetisi lihtne diagnoosida ja enamasti on need suvisel ajal põhjustatud valest toitumisest – rasvane grillliha, sibul, tomat, tsitrused, gaseeritud joogid ja kange alkohol on sagedamad süüdlased.