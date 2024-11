Vähki põhjustav viirus ähvardab mehi terve eluaja – seda saab aga vältida

Neeluvähk ja suuõõnevähk on levinud epideemiana mõnes maailma piirkonnas, sealhulgas USAs ja Euroopas, ning mehed haigestuvad nendesse sagedamini kui naised, isegi kui neil puuduvad muud vähi riskitegurid, näiteks nad ei suitseta ega tarbi alkoholi. Uus tõendusmaterjal USAst, Brasiiliast ja Mehhikost viitab sellele, et ennetatav nakkus aitab kaasa nende vähivormide sagenemisele, vahendab Science Alert.

Uuringus osales 3137 tervet meest vanuses 18–70 aastat, ning tulemused näitasid, et uute, vähki põhjustavate HPV tüvedega nakatumise risk ei sõltu vanusest – mehed on nakatumisohus kogu oma elu jooksul, mitte ainult nooruses.

HPV levib sugulisel teel ja ehkki kõik tüved ei põhjusta vähki, esineb tüvesid HPV-16 ja HPV-18 kuni 90 protsendil HPV-ga seotud suuõõnevähi juhtudest. Hea uudis on see, et vaktsiin kaitseb nende tüvede eest. Probleemiks on aga, et noormehed pole HPV-vaktsiini saanud sel määral kui noored naised, mis võib selgitada, miks neeluvähkide juhtumid on tõusuteel, samas kui emakakaelavähi juhtumid vähenevad.