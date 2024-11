Need ained mängivad olulist rolli meeste seksuaaltervises ja immuunsüsteemis

Benu apteegi farmatseudi Lauri Baari sõnul võib üldistatult öelda, et peamised vitamiinid, mida iga mees võiks tarvitada, on C-, D- ja E-vitamiin ning mineraalidest tsink, seleen ja magneesium. «C-, D- ja E-vitamiin aitavad hoida immuunsust, toetavad luude ja hammaste tervist ning naha niiskust ja elastsust. Nendel vitamiinidel on ka antioksüdantne toime, mis kaitseb organismi kahjulike mürkainete eest,» selgitab Baar. Tsink ja seleen mängivad samuti olulist rolli meeste tervises, eriti seksuaaltervises ja immuunsüsteemi tugevdamisel. Magneesium aitab hoida korras närvide ja lihaste talitust, eriti intensiivse füüsilise elustiili korral.

Vajadus sõltub aktiivsusest ja tervislikust seisundist

Baari sõnul on meeste kõige sagedasemad vitamiinidega seotud mured apteeki pöördumisel üldine kurnatus, lihaskrambid ja D-vitamiini vähesus. Samuti on apteekri poole pöördujatest paljud tervisespordi harrastajad ning soovivad seoses sellega midagi toetavat. «Kurnatuse ja vaimsete võimete parandamiseks sobivad hästi B-grupi vitamiinid. Kui on vaja vaimset keskendumisvõimet parandada, soovitan letsitiini koos B1, B6 ja B12 vitamiiniga,» selgitab Baar. Krampide korral sobib magneesium, mida võib võtta ka koos B-grupi vitamiinidega – sel juhul on neil ka närvisüsteemile rahustav mõju ja see võib aidata uinuda.