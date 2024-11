AVASTUS Podagra tekkes mängib olulist rolli ootamatu põhjus

Rahvusvaheline teadlaste rühm analüüsis 2,6 miljoni inimese geneetilisi andmeid, mis pärinesid 13 erinevast DNA andmebaasist, sealhulgas 120 295 inimeselt, kellel oli diagnoositud podagra, vahendab Science Alert.

Võrreldes podagraga ja ilma podagrata inimeste geneetikat, tuvastas uurimisrühm 377 DNA piirkonda, mis olid podagraga seotud – 149 neist piirkondadest ei olnud varem podagraga seostatud.

Kuigi elustiili- ja keskkonnategurid mängivad siiski rolli, viitavad tulemused, et geneetikal on podagra tekkimisel oluline roll. Teadlased arvavad, et võib esineda veel avastamata geneetilisi seoseid.

«Podagra on krooniline haigus, millel on geneetiline põhjus, ja see pole inimese enda süü – müüt, et podagra on põhjustatud elustiilist või toitumisest, tuleb murda,» sõnas epidemioloog Tony Merriman Uus-Meremaa Otago ülikoolist.

Podagra tekib, kui veres on kõrge kusihappe tase, mis moodustab liigestes teravad kristallid. Kui keha immuunsüsteem hakkab neid kristalle ründama, tekib tugev valu ja ebamugavustunne.

Geneetika on selles protsessis oluline, eriti kusihappe transpordis kehas ja immuunsüsteemi vastuses kristallidele. Podagra võib olla äkiline, kuid selle vastu on olemas ravi – ja uuringu autorid usuvad, et väärarusaamad võivad takistada inimesi ravi otsimast.

Lisaks podagra põhjuste paremale mõistmisele pakub uuring teadlastele rohkem võimalusi uute ravimeetodite uurimiseks, eelkõige immuunvastuse haldamiseks kusihappe kristallide kogunemise korral.

Uuringul on mõningaid piiranguid: enamik andmeid pärines Euroopa päritolu inimestelt ja mõnel juhul tugines podagra inimeste endi hinnangutele, mitte kliinilisele diagnoosile. Sellest hoolimata annab uuring parema arusaama probleemist, mis on inimesi sajandeid vaevanud.

Uuring avaldati ajakirjas Nature Genetics.