Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Külli Friedemann tänab kõiki neid asutusi, kes on novembri alguseks kohustusliku vastutuskindlustuse lepingu juba sõlminud ja ei jää ootama viimase hetkeni. «Selline teadlik ja ennetav tegutsemine aitab tagada turvalisuse ja usaldusväärsuse kõigile osapooltele. Seni tuli patsientidel hüvitise saamiseks läbi käia üsna koormav tee, mis võis tähendada ka kohtusse pöördumist. Aga need 527 asutust, kel on leping juba olemas, tagavad selle, et kui tervishoiuteenuse osutamise käigus peakski tekkima kahju, on hüvitise saamine võimalikult kiire ja lihtne,» selgitas Friedemann.