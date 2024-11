Levinud eluohtlikku haigust saab vältida just nii

Ameerika osteoporoosifondi andmetel põeb USAs osteoporoosi üle kümne miljoni inimese ning veel 43 miljonil on madal luutihedus, mis on osteoporoosi eelstaadium. 2030. aastaks prognoositakse eelstaadiumis olevate inimeste arvuks juba 71 miljonit, osaliselt elustiilitegurite, näiteks suitsetamise, vähese liikumise ja alkoholi kuritarvitamise tõttu, aga ka elanikkonna vananemise ja haigusealase teadlikkuse puudumise tõttu, vahendab The Conversation.