Loe, kuidas mõjub isapuhkus meeste tervisele

Sünnitusjärgsed vaimse tervise probleemid on tavalised, neid esineb 10-20 protsendil emadest ja kuni 10 protsendil isadest. Vanemapuhkus võib neid ennetada või leevendada.

Üks uuring näitas, et emade tasustatud vanemapuhkus vähendas isade ärevust, kuid mitte depressiooniriski.

Igal juhul on päris kindel, et koos lastega veedetud kvaliteetaeg on vajalik ja postiivse mõjuga kõigile vanematele, nii sünnituse järel kui laste suuremaks kasvades!