Teadlased tuvastasid, kuidas aju muutub menstruaaltsükli jooksul

Elizabeth Rizor ja Viktoriya Babenko California ülikoolist jälgisid 30 naise ajusid menstruaaltsükli jooksul, dokumenteerides hormonaalsete muutustega kaasnevaid aju struktuurseid muutusi. Tulemused näitavad, et menstruaaltsükli ajal toimuvad muutused ei piirdu ainult nende ajupiirkondadega, mis on seotud reproduktiivse süsteemiga.

Teadlaste sõnul on see esimene uuring, mis on tuvastanud samaaegseid muutusi inimese aju valgeaine mikrostruktuuris ja ajukoore paksuses, mis langevad kokku menstruaaltsükli käigus muutuvate hormoonide tasemetega.

Kuna menstruaaltsükkel kordub elu jooksul umbes 450 korda, on oluline mõista, millist mõju see kehale avaldab. Teadlased rõhutasid, et kuigi uuring ei käsitlenud otseselt struktuurimuutuste mõju käitumisele või tunnetusvõimele, loob see uurimistöö aluse edasistele uuringutele.