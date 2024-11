HUVITAV TEADA Miks muutuvad juuksed halliks?

Inimkehal on miljoneid karvanääpse, millel on melaniini sisaldavad pigmendirakud. Pigmendirakud määravad ära inimese juuksevärvi. Aja jooksul jääb neid rakke vähemaks, inimese juuksetoon hääbub ning võivad tekkida hallid juuksed.

Levinud eksiarvamus on, et stressi tagajärjel muutuvad juuksed halliks, tegelikult ei vasta see tõele. Kui karvanääpsust on juba juuksekarv kasvanud, ei muuda see enam värvi – pruunist karvast ei saa üleöö halli karva. Stressi tagajärjel võib aga tekkida seisund, mil inimesel langeb välja kolm korda rohkem juukseid kui tavaliselt. Need küll kasvavad tagasi, kuid stressis inimesel tekib üldjuhul juuste kaotamisega veel rohkem stressi, seega taastumine võib võtta aega.