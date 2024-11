4 tegurit, mis soodustavad kopsuvähi teket

Kopsuvähk on üks sagedasemaid pahaloomulisi kasvajaid kogu maailmas. Igal aastal haigestub maailmas kopsuvähki ligikaudu miljon inimest, neist kolm neljandikku on mehed. Rahvusvahelise prognoosi kohaselt võib see arv 2025. aastaks ulatuda 10 miljonini. Kopsuvähk on ka peamisi vähisurma põhjusi (üks kolmandikku pahaloomulistest kasvajatest tingitud surmadest).

Eestis diagnoositi 2021. aastal 8224 vähi esmasjuhtu, neist meestel 4084 ja naistel 4140. Meestel esines kõige sagedamini eesnäärme- ja kopsuvähki ning naha mittemelanoomi; naistel rinnavähki, naha mittemelanoomi ning käär- ja pärasoolevähki.

Igal aastal diagnoositakse Eestis ligi 800 inimesel kopsuvähk ja selle tõttu sureb umbes 300 inimest. 2021. aastal diagnoositi kopsuvähk 522 mehel ja 262 naisel. Kuigi meditsiini areng on parandanud kopsuvähi ravi võimalusi, jääb Eestis viie aasta elulemus siiski ligikaudu 20 protsend piiridesse. Suure osa kopsuvähist põhjustab suitsetamine – nii aktiivne kui passiivne, mis on peamine riskitegur selle haiguse tekkimisel.

2025. aastal laieneb kopsuvähi sõeluuring Viljandimaale ja Ida-Virumaale, tuginedes Tartumaal saadud kogemustele. See on oluline samm kopsuvähi varajase avastamise ja ravi efektiivsuse parandamise suunas. Tartu linnas ja maakonnas alustati kopsuvähi sõeluuringuga 2021. aastal. 2023. aasta augusti seisuga diagnoositi sõeluuringute käigus 30 kopsuvähi juhtu, millest üle poole avastati varajases staadiumis. Eesti Vähiliidu uus mobiilne kompuutertomograaf alustab kopsuvähi sõeluuringutega koostöös Viljandi Haiglaga, et tuua need inimeste kodukohale lähemale.

«Kuna kopsuvähk diagnoositakse Eestis väga sageli juba regionaalselt või kauglevinud staadiumis, on eriti oluline vähk õigeaegselt ehk varajases staadiumis avastada, kasutades kompuutertomograafial põhinevat sõeluuringut, et seda siis täielikult tervistumist võimaldavalt ravida,» sõnas Eesti Vähiliidu president dr Vahur Valvere.

Igal inimesel on võimalus ja vastutus panustada oma tervisesse, et vältida kopsuvähki ja elada tervemat elu. Eesti Vähiliit julgustab kõiki jälgima oma tervist ja astuma samme riskitegurite vähendamiseks, et ennetada kopsuvähi teket.

4 tegurit, mis soodustavad kopsuvähi teket

on kopsuvähi peamine põhjustaja, mistõttu suitsetamisest loobumine on kõige tõhusam viis riski vähendamiseks. Väldi passiivset suitsetamist ja viibi suitsetamisvabades keskkondades.

ja viibi suitsetamisvabades keskkondades. Tööstuslikud kemikaalid. Kokku puutudes asbesti, radooni või teiste kemikaalidega, võta kasutusele kaitsemeetmed.

Kokku puutudes asbesti, radooni või teiste kemikaalidega, võta kasutusele kaitsemeetmed. Vähenda kokkupuudet õhusaastega, hoides õhukvaliteeti kodus ja tööl.

Tervislik eluviis on kopsuvähi vältimisel oluline. Hoia tasakaalustatud toitumist ja regulaarset kehalist aktiivsust, mis aitab immuunsüsteemi tugevdada.