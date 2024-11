Apteegid kutsuvad mehi tervisenäitajaid mõõtma

Regulaarselt tervisekontrollis käimine on tõsiste haiguste ennetamise alustala. Statistika näitab, et neljandikul 40. aastastel meestel esineb juba mingeid südamega seotud kaebuseid, mis vajaksid tähelepanu. Tegelikult võiks aga iga inimene teada, milline on tema vererõhk, kolesteroolisisaldus ja vere glükoosisisaldus, eriti oluline on seda teada aga üle 40. aastastel. Liiga suur vööümbermõõt on märk sellest, et inimest ohustavad südamehaiguste riskitegurid on üle normi. Meestel võiks vööümbermõõt jääda vahemikku 94–102 sentimeetrit ja naistel 80–88 sentimeetrit.