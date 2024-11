Uuring soovitab tabletivaba depressiooni ravi, mis leevendab oluliselt haiguse sümptomeid

Hiljuti ajakirjas Jama Psychiatry avaldatud uuringus leiti, et 40 protsendil mittehooajalise depresiooni juhtudest aitas sümptomeid leevendada just valgusteraapia. Samuti lisasid teadlased, et valgusteraapia võib parandada reageerimisaega esialgsele ravile, kirjutab Medical Daily.

Varasemad uuringud on näidanud, et kokkupuude päevavalgusega võib parandada hooajaliste meeleoluhäirete sümptomeid. Päevavalguse mõju mittehooajalistele häiretele ei olnud aga teada. Viimase analüüsi jaoks kasutasid teadlased 11 uuringut 858 patsiendi andmetega, kellel diagnoositi depressiivsed häired. Osalejad puutusid iga päev vähemalt 30 minutit kokku äärmiselt ereda valge valgusega, mis oli intensiivsusega 10 000 luksi.

Teadlased märkisid, et «mittehooajaliste depressiivsete häiretega patsientide hinnanguline ravivastuse määr valgusteraapia puhul oli 40 protsenti, samas kui kontrollrühmal oli 23 protsenti.

Ereda valgusega ravi saanud patsientidel oli ka oluliselt suurem depressiooni skooride vähenemine.

On leitud, et ereda valguse teraapia aitab unehäiretega inimestel reguleerida une-ärkveloleku tsüklit või ööpäevarütmi. See võib tõhusalt ravida hilinenud unefaasi sündroomi, kus inimestel on raske uinuda ja ärgata tavapärastel aegadel.

Praegused leiud viitavad sellele, et ereda valguse teraapia võib olla potentsiaalne depressiooni ravi. Sobiv kokkupuute kestus ja õige valguse intensiivsus on ravi efektiivsuse ja ohutuse seisukohalt üliolulised. Uurijad rõhutavad, et lihtsalt niisama ei ole põhjust päevavalguslampi koju soetada, seda tuleks läbi arutada vaimse tervise eksperdiga.