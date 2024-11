Eksperdid leidsid, et Michelangelo kujutas Sixtuse kabeli freskol vähki

Rinnakujutised võivad kunstiteostes omada sümboolset tähendust, esindades sageli emadust või rõhutades naiselikkust. Kunst kujutab aeg-ajalt patoloogilisi seisundeid, tekitades arutelu nende kujutiste eesmärgi ja tähtsuse üle. Kas maalile jäädvustatud patoloogiline tunnus on füüsilist vaatlust dokumenteeriv sündmus või sümboliseerib see midagi muud?

Ajakirjas The Breast avaldatud uuringus «Kas Michelangelo maalis fresko «The Flood» (Sixtuse kabel, Rooma) noore täiskasvanud naise rinnavähiga?», osalesid Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Austria ja Ühendkuningriigi eksperdid erinevatest valdkondadest nagu kunstiajalugu, meditsiin, geneetika ja patoloogia. Uuring keskendus konkreetsele naisfiguurile «The Flood» fresko paremal küljel.

«The Flood» on esimene stseen, mille Michelangelo maalis Sixtuse kabeli lakke aastal 1508. Naist on kujutatud peaaegu alasti, peas ainult sinine pearätt, mille pikem osa ulatub naise selja taha. Tema taga on väike laps, kes näib nutvat.