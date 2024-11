Kiirema vananemise üks põhjustest on see toit

Toitumisküsimustiku abil hindasid teadlased osalejate ultratöödeldud toitude tarbimist. Need sisaldavad aineid, mida köögis tavaliselt ei kasutata (näiteks hüdrolüüsitud valgud, maltodekstriinid, hüdrogeenitud rasvad), ning sageli ka lisaaineid, nagu värvained, säilitusained, antioksüdandid, paakumisvastased ained, maitsetugevdajad ja magusained.

Uuring näitas, et ultratöödeldud toidu rohke tarbimine on seotud bioloogilise vananemise kiirenemisega, mis tähendab, et inimesed olid bioloogiliselt vanemad kui nende tegelik kronoloogiline vanus.