India naiste riietuses on midagi vähkitekitavat

Pidev surve ja hõõrdumine nahal võivad põhjustada kroonilist põletikku, haavandumist ja mõnel juhul nahavähi teket. Varem on seda nähtust nimetatud «sarivähiks», kuid arstid selgitavad, et probleem peitub just tihedas alusseeliku vööpaelas.

Teadustöös kirjeldatud esimene juhtum puudutas 70-aastast naist, kes pöördus arsti poole valuliku nahahaavandi tõttu paremal küljel, mis ei olnud 18 kuu jooksul paranenud ja mida ümbritsev nahk oli pigmendi kaotanud. Ta kandis tihedalt ümber vöökoha seotud sari koos alusseelikuga. Biopsia näitas, et tegemist oli Marjolini haavandiga, mis on teise nimega haavanduv nahavähk.

Teine juhtum puudutas hilistes 60ndates naist, kes oli kandnud traditsioonilist sari nimega «lugda» üle 40 aasta, samuti tihedalt ümber vöökoha, ilma alusseelikuta. Tal oli paremal küljel kaks aastat olnud haavand, mis ei paranenud. Biopsia näitas samuti haavanduvat nahavähki, mis oli juba levinud häbeme lümfisõlme.

Marjolini haavand on haruldane, kuid agressiivne nahavähi vorm, mis tekib kroonilistes põletikulistes nahahaavandites. Autorid selgitavad, et pidev surve vööpiirkonnas viib sageli naha atroofia ehk kärbumiseni, mis lõpuks areneb haavandiks. See haavand ei parane pideva rõhu tõttu ja võib muutuda pahaloomuliseks.

Arstid soovitavad kanda sari all vabamat alusseelikut, et vähendada nahale avaldatavat survet, ja kui tekivad nahaprobleemid, siis eelistada lahtisi riideid, et ala saaks paraneda.

70-aastane naine rääkis, et kandis sari kogu oma täiskasvanuelu tihedalt ümber vöökoha seotult. Kuus aastat tagasi märkas ta väikest värvimuutusega piirkonda, mida pidas algul tähtsusetuks, kuid see arenes krooniliseks haavandiks ja hiljem nahavähiks. Ta loodab, et tema lugu tõstab teadlikkust traditsiooniliste riiete terviseriskidest ja julgustab naisi otsima õigeaegselt meditsiinilist abi ebatavaliste nahamuutuste korral.