Miks võib süüa toorest veiseliha, aga mitte toorest kanaliha?

Selle põhjuseks on asjaolu, et restoranid ei taha riskida toidumürgituse kaebustega. USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus selgitab, et toores kanaliha võib olla saastunud bakteritega, nagu Campylobacter, Salmonella või Clostridium perfringens. Pooltoore kana söömine võib põhjustada toidumürgitust, samuti on oht nakatuda, kui toore kana mahlad saastavad muid toite või jooke.

Veiseliha puhul saab pakkuda pooltoorest varianti, kuna veiseliha on ühtlane lihalõik – bakterid jäävad enamasti pinnale ja kõrgel temperatuuril küpsetamine tapab need. Liha sisemus jääb tooremaks, kuid on söömiseks ohutu.

Kanalihal on aga poorsem struktuur, mis tähendab, et bakterid pääsevad sügavamale lihasse. Seetõttu tuleb kana alati põhjalikult läbi küpsetada, et vältida toidumürgitust. Näiteks pooltoorest kanaburgerit peetakse ebaturvaliseks, sest see võib põhjustada tõsiseid seedehäireid.