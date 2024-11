Kuigi igasuguseid suhkruid seostatakse kardiometaboolsete probleemidega – ja mesi on 80 protsenti suhkur –, viitavad uuringu autorid, et mesi võib kuuluda omaette kategooriasse ja väärib erilist tähelepanu tervisliku toiduna.

Uuring on mee mõju ülevaade ja metaanalüüs 18 uuringust, milles osales 1105 valdavalt tervet inimest.

Katsed näitasid, et mesi alandas vere glükoosisisaldust (veresuhkru taset tühja kõhuga), üldkolesterooli ja «halba» (LDL) kolesterooli, samuti rasvmaksahaiguse näitajat. Samuti leidsid teadurid, et mesi suurendas põletikunäitajaid.

«Umbes 15 protsenti meest on valmistatud kümnetest haruldastest suhkrutest – näiteks isomaltuloos, kojibioos, trehaloos, melesitoos jne–, millel on palju füsioloogilisi ja ainevahetuslikke eeliseid, sealhulgas glükoosireaktsiooni parandamine, insuliiniresistentsuse vähendamine ja terve soolestikuga seotud bakterite kasv,» ütles uuringu kaasautor dr Tauseef Ahmad Khan, kes on Kanada Toronto ülikooli Temerty arstiteaduskonna teadur.