TAI uuring: Tallinna ööelu meelelahutusasutustes eiratakse alkoholi müümisel reegleid

TAI ja Siseministeerium alustasid 2023. aastal Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest uue programmi elluviimist, mis Rootsis on andnud häid tulemusi ja mida tuntakse STAD (ingl k Stockholm prevents alcohol and drug problems) programmi nime all. Eestis kannab programm nime «Teadlikult turvalisem». Programmi eesmärk on alkoholi ja teiste uimastite tarvitamisega seotud kahjude vähendamine ööelus.

«Testostlemise tulemused näitavad selgelt, et paljudel teenindajatel puuduvad teadmised ja oskused alkoholimüügist keeldumiseks isegi siis, kui nad märkavad, et klient on liiga purjus või liiga noor,» resümeeris TAI uimastite ja sõltuvuste keskuse osakonna juht Anneli Sammel. Ta lisas, et programmi raames hakkab TAI pakkuma Tallinna ööelu ettevõtjatele ja nende töötajatele koolitust «Vastutustundlik alkoholi müük ja teenindus», kuhu oodatakse nii baaritöötajaid, turvatöötajaid kui ka asutuste omanikke. Koolituse eesmärk on anda teenindajatele teadmised nende õigustest ja kohustustest alkoholi serveerides. Lisaks käsitleb koolitus laiemalt alkoholi ja teiste uimastite mõju, kuidas märgata joobetunnuseid, millal on õigus alkoholimüügist keelduda ning mida saab asutuses teha, et turvaline oleks nii ööelu nautlejatel kui ka asutuse töötajatel. Esialgu on koolitust võimalik pakkuda ainult kohalikele omavalitsustele, kes kandideerisid Siseministeeriumi korraldatud siseturvalisuse arenguprogrammi konkursil (2024.aastal Tallinnas ja Saaremaa vallas).