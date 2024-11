Soolevähi teket tõukab tagant ootamatu tegur

Käärsoolevähi esinemissagedus noorte inimeste seas on kasvamas. Uued tõendid viitavad, et teatud soolestikubakterid võivad vähki soodustada, kuid nende täpne toimimise mehhanism on olnud seni ebaselge, vahendab Medical Xpress.

Üks kahtlusalune bakter on pks+ E. coli, mis toodab toksiini nimega «kolibaktiin», mis võib siduda ja kahjustada inimese DNAd, põhjustades mutatsioone ja suurendades vähiriski. Neid baktereid ja nende tekitatud mutatsioone leidub rohkesti käärsoolevähiga patsientidel.

Varem on olnud ebaselge, kuidas pks+ E. coli suudab jõuda sooleseinani ja põhjustada vähki. Professor Lars Vereecke ja professor Han Remaut näitasid koos meeskonnaga, et need bakterid suudavad liikuda vabalt ning seejärel kinnituda soole epiteelirakkudele tänu bakterite pinnal olevatele valgukiududele, mis lõppevad adhesiinidega – need valkstruktuurid seovad end soole epiteelirakkude retseptoritega.

«Leidsime, et bakterite kinnitus suurendab oluliselt kasvajaid ja muudab need agressiivsemaks,» ütles Maude Jans VIB-Ugent põletiku-uuringute keskusest, kes on uuringu peamine autor.

«Meie tulemused näitavad, et pks+ E. coli kinnitus soole epiteelile on käärsoolevähi arengus oluline samm,» märkis prof Vereecke, kes juhtis uuringut. «Kui häirida bakterite kinnitumismehhanisme, saab kasvaja arengut märkimisväärselt vähendada.»

Meeskond näitas, et adhesiinide eemaldamine võtab bakteritelt võime toota kolibaktiini ja kahjustada DNAd.

«Meie avastuste põhjal testisime terapeutilist lähenemist, et vältida bakterite kinnitumist, kasutades molekule, mis blokeerivad adhesiinide sidumist. Üllataval kombel suutsime sellega DNA kahjustusi ja kasvaja arengut oluliselt vähendada,» märkis Jans. «See raviviis on paljutõotav, kuna võtab sihikule kahjulikke E. coli tüvesid ilma soolestiku kasulikke baktereid mõjutamata, erinevalt antibiootikumidest.»

Teadlased rõhutavad ka, et Lääne eluviis võib muuta sooleseina haavatavamaks kahjulike bakterite, sealhulgas pks+ E. coli, suhtes.