AVASTUS Kui stress eriti kurjalt ründab, võib põhjus peituda soolestikus

Corki kolledži ja Iirimaa uurimiskeskuse APC Microbiome Ireland uuring pakub veenvaid tõendeid selle kohta, et triljonid mikroorganismid soolestikus koordineerivad keha hormonaalseid stressireaktsioone, vahendab Medical Xpress.

Uurimus näitas, et soolestiku mikrobioomi kahanemine toob kaasa telje hüperaktiivsuse. See põhjustab muutusi aju stressi- ja ööpäevarütmidega seotud piirkondades, mille tulemusel muutub stressi tajumise võime.

Uuringus tuvastati ka kindlad soolebakterid, sealhulgas Lactobacillus’e tüvi Limosilactobacillus reuteri, mis on olulised ööpäevarütmide järgi reguleeritud stressimehhanismi mõjutajad. L. reuteri osutus bakteritüveks, mis aitab reguleerida glükokortikoidide (stressihormoonide) sekretsiooni. See seob mikrobioomi stressitaluvusega.

Professor John Cryan märkis: «Meie uuring tõi välja olulise seose soolestiku mikrobioomi ja ajuspetsiifilise stressireaktsiooni vahel. Soolestiku mikrobioom ei reguleeri ainult seedimist ja ainevahetust, vaid mängib kriitilist rolli ka selles, kuidas me stressile reageerime, ning see regulatsioon järgib täpset ööpäevarütmi. See rõhutab tervisliku mikrobioomi säilitamise tähtsust tänapäeva kiire elutempoga maailmas.»