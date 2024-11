NOBELI VÄÄRILINE AVASTUS? Tuvastati uus vähi tekke allikas

Uued uuringud näitavad, et need DNA ringid, mida nimetatakse ekstrakromosomaalseks DNA-ks ehk ecDNA-ks, on olulised paljude inimkasvajate tekkimisel ja arengus, vahendab Medical Xpress.

Kolm teadustööd, mis avaldati 6. novembril ajakirjas Nature, kirjeldavad ecDNA levimust ja mõju ligi 15 000 vähijuhtumi korral. Kirjeldatakse uut pärilikkusmehhanismi, mis lükkab ümber ühe geneetika põhiseaduse, ning vähiravi, mis on suunatud just nendele DNA ringidele ja mis on juba kliiniliste katsete staadiumis.

Teadlaste meeskond analüüsis professor Paul Mischeli juhtimisel ecDNA levimust ja leidis, et 17,1 protsenti kasvajatest sisaldab ecDNA-d. Samuti seostati ecDNA olemasolu metastaseerumise ja halvemate elulemusnäitajatega. Lisaks leiti, et ecDNA võib sisaldada geenielemente, mis suurendavad vähirakkude kasvu ja aitavad neil vältida immuunsüsteemi reageeringut.

Teises uuringus uuriti, kuidas ecDNA pärandub vähirakkude jagunemisel. Leiti, et erinevalt kromosoomidest jagunevad ecDNA ringid koos, mis annab vähirakkudele eelise ravimresistentsuse kujunemisel. See leiab aset vaatamata asjaolule, et ecDNA transkriptsioon jätkub rakujagunemise ajal, säilitades ringide vahelise seotuse.

Kolmas uuring keskendus ecDNA põhjustatud haavatavusele, mille kaudu vähirakke saab sihipäraselt tappa. Nimelt, kui ecDNA-sid sisaldavate vähirakkude jagunemise kontrollpunkti valgu CHK1 aktiivsus blokeeriti, hävisid vähirakud nii laboritingimustes kui ka hiirtel.

Tulemused olid piisavalt paljutõotavad, et CHK1 inhibiitor on nüüd kliinilistes katsetustes teatud tüüpi vähkide korral.