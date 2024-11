Lasnamäel algavad tasuta joogatunnid

Joogatunnid toimuvad neljapäeviti ehk 7., 14., 21. ja 28. novembril algusega kell 11 Lindakivis. Tundi on soovitatav tulla mugava ning pigem sportliku riietusega. Kohapeal on olemas piiratud koguses joogamatte, kuid võimaluse korral on soovitatav kaasa võtta oma joogamatt.

«Kõik me oleme erinevad ja see on täiesti loomulik, et osa inimesi on natuke paindlikuma kehaehitusega ja mõnedel ei ole üldse paindlikkust. Kindlasti ei tohiks olla paindlikkuse puudumine takistuseks, et tulla joogatundi. Joogatunnis on põhiline fookus hingamisel. Läbi hingamise ja joogaasendite omavahelise koostöö muutub ka keha paindlikumaks ja meel rahulikumaks. Hea joogaõpetaja pakub alati välja ka asendite modifikatsioone, et muuta asend iga inimese jaoks sobivaks,» rääkis Jääger.