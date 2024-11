8 põhjust, miks ATH diagnooside arv on hüppeliselt tõusnud

Koolide muutused on viinud suurema hulga õpilaste raskusteni

Koolides on toimunud ulatuslikud muutused, näiteks digitaliseerimine ja toimub rohkem projektipõhist ning rühmatööl põhinevat õppimist. Need muudatused on suurendanud nõudmisi oskuste kohapealt, mistõttu koolid suunavad rohkem õpilasi ATH hindamisse.

Poliitikakujundajate prioriteet

Paljudes riikides on poliitikud keskendunud diagnoosimise kättesaadavuse parandamisele, et inimesed ei peaks pikka aega ootama diagnoosi. Kuigi see on mõistetav, suurendab see diagnooside arvu ja ei paku alternatiive, näiteks sobivamate töökohtade või toetuse pakkumine ilma diagnoosita.

Diagnoos tagab juurdepääsu toele ja ressurssidele

Enamasti on teenused üles ehitatud nii, et ainult kliiniline diagnoos tagab juurdepääsu toele ja ressurssidele. See on tihti ainus viis, kuidas inimesed saavad abi.