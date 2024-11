Väljaheite siirdamisega naistele tuli kaasa midagi mehist

Väljaheite mikrobioomi siirdamine on protseduur, mille käigus viiakse tervete doonorite väljaheide kolonoskoopia abil patsientide soolestikk – näiteks inimestel, kellel esinevad korduvad ja rasked Clostridioides difficile (C. difficile) bakterist põhjustatud infektsioonid. Korduv C. difficile infektsioon põhjustab sageli kurnavat kõhulahtisust ja soolepõletikku ning seda on tavapäraste antibiootikumravi meetoditega raske ravida, ja viimane annab harva püsivat leevendust.

Varasemad uuringud näitavad, et doonori väljaheide taastab kasulike bakterite tasakaalu.

Uues uuringus, mis avaldati ajakirjas Gastro Hep Advances, leiti, et koos doonori väljaheitega siirduvad ka sooletrakti vooderdavad doonorrakud, mis võivad aidata vähemalt osadel patsientidel saada paremaid tulemusi. Uuringu juhtivautor dr Sudhir Dutta märgib, et see viitab võimalusele, et sprotseduuri käigus toimub lisaks bakterite siirdamisele ka soole epiteelirakkude ülekandumine, mis võib olla tõhusam.

Dutta selgitas, et doonori soole epiteelirakud, mis asuvad jämesoole ja peensoole sisemises vooderdises, tagavad soolestiku struktuurse terviklikkuse ja funktsionaalse võimekuse. Inimene kaotab igapäevaselt miljoneid selliseid rakke väljaheitega.

Uuringus leiti, et SRY geen, mis määrab Y-kromosoomi meessoole iseloomulikud tunnused, esines mõnel naispatsiendil, kes sai siiriku meessoost doonorilt. See avastus viitab sellele, et väljaheite siirdamine võib aidata kaasa ka soolt vooderdava epiteeli taastamisele, muutes soole ökosüsteemi.

See teadmine võib viia ka uute ravimeetoditeni, mis lähevad mikrobioomi taastamisest kaugemale ja keskenduvad otseselt soole epiteelkoele.