Infarktijärgset südame armistumist võib aidata takistada ootamatu vahend

Kui süda saab kahjustada, näiteks infarkti tõttu, armistub kahjustatud kude. Lühiajaliselt aitab see säilitada südame struktuuri, kuid probleem on selles, et armkude ei löö kaasa südame kokkutõmmates, mis häirib südametööd ja võib lõppeda südamepuudulikkusega, millele on lahenduseks vaid radikaalne sekkumine, nagu siirdamine.

Uuringu vanemautor Kory Lavine selgitas, et kui südames on kord armkude tekkinud, on selle paranemine märkimisväärselt takistatud või isegi võimatu. Praegused ravimeetodid aitavad leevendada sümptomeid ja aeglustada haiguse kulgu, kuid tegelikult on suur vajadus selliste raviviiside järele, mis suudaksid haiguse kulgu peatada ja takistada uue armkoe teket, mis viib südamefunktsiooni vähenemiseni. USA teadlased loodavad, et nende uuring viib immunoteraapia kliiniliste uuringuteni südamepuudulikkusega patsientidel, vahendab Washingtoni ülikool.