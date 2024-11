OHUMÄRGID Professor Starkopf avaldab, mis on kõige sagedasem veremürgistuse põhjus

Sepsist ennetada on raske. Kõige olulisem on märgata selle ohumärke õigel ajal. Tasub teada, et sepsisest on ohustatud ennekõike eakad ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed. Lisaks on suurem risk hiljuti operatsiooni või kirurgilise protseduuri läbi teinud patsientidel. Samuti neil, kellel on immuunsüsteem nõrgenenud näiteks suhkruhaiguse, kroonilise kopsu- või neeruhaiguse või pahaloomulise kasvaja tõttu, kes tarvitavad hormoonravimeid või immuunsust nõrgestavaid preparaate või kes on saanud keemia- ja kiiritusravi. Nende inimeste puhul peab olema tähelepanelik infektsioonile vihjavate sümptomite suhtes.