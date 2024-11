Suitsetamine ja e-sigaretid: mida need tegelikult kehaga teevad?

Mida teeb suitsetamine kehale?

Suitsetamine on üks põhilisi enneaegse surma põhjuseid Euroopas, olles põhjustanud 2019. aastal kuni 780 000 surma.

Ülemaailmses uuringus leiti, et suitsetamine on kõige olulisem elustiilist tingitud risk vähki haigestumises. Näiteks, Euroopas põhjustab suitsetamine üle 80 protsendi kopsuvähkidest, mis on üks sagedasematest vähisurmade põhjustajatest Eestis. Tubakas mõjub kahjulikult ka pea kogu ülejäänud kehale. Suitsetamine kahjustab veresooni südames, ajus, muudes elundites ja jäsemetes, tõstes vastavalt riski infarktiks, insuldiks, muudeks organpuudulikkusteks ning jäseme kaotamiseks. See kahjustab ka viljakust ning raseduse kulgu ning tekitab naha enneaegset vananemist.

Kuidas suitsetamine meid veel mõjutab?

Sageli suitsetatakse, et tulla toime stressiga ning seetõttu kardetakse loobuda. Tegelikult näitavad uuringud vastupidist: suitsetamise maha jätmine mõjub tõenäoliselt vaimsele tervisele hästi. Suitsetamise lõpetamisel on seos depressiooni, ärevuse ja stressi vähenemisega ning psühholoogilise elukvaliteedi paranemisega. Enam paranes vaimne tervis neil, kellel oli suitsetamise lõpetamise eelselt diagnoositud vaimu või füüsist mõjutav haigus. On ka leitud, et mida kauem on inimene elanud tubakavabalt, seda kõrgem on tema psühholoogiline heaolu.