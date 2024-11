Digitaalne kaksik aitab võita vähi

Kui arst teatab vähidiagnoosist ja kiire ravi vajadusest, pakkudes mitut ravivõimalust, siis tahaks patsient valida ravi, mis sobib tema kehale ja on kõige tõhusam. Teadlased on selle otsuse lihtsamaks teinud, luues vähipatsientide digitaalseid kaksikuid, kelle peal saab virtuaalselt kliinilisi katseid läbi viia ja võrrelda erinevate ravimeetodite efektiivsust.

Dr Uzma Asghar, meditsiiniline onkoloog ja ettevõtte Concr kaasasutaja, selgitab, et digitaalsed kaksikud aitavad luua patsientide kohortide kliinilisi katseid ja võrrelda ravimeetodeid, et prognoosida nende edu juba enne patsientide peal katsetamist. See mitte ainult ei vähenda uute raviviiside arenduskulusid, vaid võib ka tõsta ravi efektiivsust, andes juba varakult teavet ravi tulemuslikkuse kohta.