Ruth Kalda: geneetiliste andmete kasutamine raviotsustes sõltub täna liiga palju arsti võimekusest õiget infot leida

Ruth Kalda tõdes, et geeniuuringute osas on Eesti meditsiin päris hästi arenenud. «Järjest rohkem kasutatakse meditsiinis inimese geneetilisi andmeid ennetuseks kui ka ravi sihtimiseks. Ühelt poolt annab see inimestele võimaluse elustiilis vajalikud muutused teha, et haiguseid ennetada, ning teisalt saavad arstid geneetilistele andmetele tuginedes teha täpsemaid raviotsuseid,» sõnas ta.

SYNLABi tootmisjuht Laura Truu nõustus ja lisas, et ka inimesed ise tunnevad järjest rohkem huvi oma geeniandmete vastu. «Kuigi võib tunduda, et geneetikale tuginev personaalmeditsiin on kauge tulevik, siis tegelikkuses saame täna Eestis igapäevaselt geneetilisi uuringuid patsiendi tervise teekonnal kasutada,» ütles Truu.

Farmakogeneetiline uuring aitab ravi täpsemaks muuta

Üheks kättesaadavaks geneetiliseks uuringuks on farmakogeneetiline uuring, mis aitab arstil hinnata, millised ravimite toimeained millises koguses konkreetsele inimesele sobivad.

Truu selgitas, et üldistatult annab farmakogeneetika vastuse, kas konkreetse inimese organism reageerib ravimite toimeainetele ootuspäraselt, vajab tavapärasest erinevat annustamist või võib tekitada hoopis ohtlikke kõrvalmõjusid. Piltlikult öeldes sõltub inimese geneetikast see, kas näiteks valuvaigistavat ravimit peaks võtma terve tableti, pool tabletti või enam, et see täidaks inimese organismi ja ravimi toimeaine parimat koosmõju.«Eestis on farmakogeneetilist uuringut veel pigem vähe kasutatud ning see on olnud kasutuses peamiselt erameditsiinis. Aga on riike, näiteks Soome, kus see on juba jõudnud ka riiklikesse ravijuhistesse,» rääkis Truu.