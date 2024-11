Uuring leidis viisi, kuidas tööstressis ja läbipõlemise äärel olevaid õpetajaid aidata

Õnnelikul õpetajal on õnnelikud õpilased

Õpetaja heaolu on oluliseks teguriks, mis on seotud sellega, kuidas õpilased end koolikeskkonnas tunnevad. Koolipsühholoogide ühingu esinaine Karmen Maikalu tõi välja, et õpilaste ja õpetaja omavahelist suhtlemist mõjutab tugevalt see, kuidas õpetaja tuleb toime iseenda ja oma emotsioonidega. «Paremini toimetulev õpetaja suudab kergemini luua ka positiivse ja turvalise õpikeskkonna, kus õpilased tunnevad end toetatuna ja on rohkem motiveeritud panustama õppetöösse. Samuti on oluline õpetaja roll eeskujuna - õpilased õpivad õpetajalt emotsioonide juhtimist ja probleemide lahendamist. On vana tõde, et õnnelikul õpetajal on õnnelikud õpilased. Kool on oluline osa õpilase elust ja kui laps tunneb end koolis hästi, siis see mõjutab positiivselt ka tema üldist toimetulekut.»