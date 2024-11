Üha rohkem mehi õpib, kuidas teisi ja iseennast toetada

«Mehed on hakanud rohkem väärtustama vaimset tervist ja loodame, et see positiivne suund jätkub ning järjest rohkem mehi omandavad vaimse tervise esmaabi oskused, et teiste heaolu toetada,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Vaimse tervise esmaabi võimaldab oluliselt suurendada inimeste ringi, kes suudavad esmast tuge pakkuda ja vahel ka elu päästa. Keskmiselt osutab vaimse tervise esmaabi koolituse läbinu kuue kuu jooksul abi kolmele inimesele.

Koolitustelt on selgunud, et paljud peavad keeruliseks vestluse alustamist vaimse tervise teemadel, kui ollakse märganud, et pereliikmel, sõbral või kolleegil võib olla vaimse tervise raskusi.

«Just esimese sammu astumine tundub sageli hirmutav, kuna ei teata, kuidas teine inimene võib reageerida ja kas leitakse ikka õigeid sõnu. See on väga mõistetav hirm ja neid võimalusi, kuidas vestlust alustada, vaimse tervise esmaabi koolitusel õpetatakse,» selgitas Anna-Kaisa Oidermaa.

Samuti on koolitusel osalenud tõdenud, et kuulamisoskus, mis on vaimse tervise esmaabi oluline osa, on paljudele väljakutseks.

«Kui keegi jagab meile oma muresid, kipume kohe nõu andma, lohutama või oma muresid jagama, kuid tihti vajab inimene raskustes olles, et teda päriselt kuulatakse. Vaimse tervise raskustes olev inimene vajab empaatilist kuulajat,» sõnas Anna-Kaisa Oidermaa.

Teismeliste vanematel on aasta lõpuni võimalus osaleda Colonna Heategevusfondi toetusel tasuta vaimse tervise esmaabi koolitusel, kus saadakse vajalikud teadmised ja oskused, et märgata ja toetada last vaimse tervise probleemide korral.

Vaimse tervise esmaabi koolitusele registreerimine: https://esmaabi.peaasi.ee/registreeri-koolitusele/

Novembris toimub vaimse tervise esmaabi koolitus, mis on suunatud spetsiaalselt isadele: https://fienta.com/et/vaimse-tervise-esmaabi-koolitus-108961

Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Peaasi.ee on pälvinud oma tegevusega 2020 aasta tervisesõbra tiitli ning presidendi sotsiaaltöö aastapreemia. 2020. aasta lõpus tunnustati Peaasi.ee-d kodanikuühiskonna aasta tegija ja aasta vabaühenduse tiitlitega.