Millised on matcha eelised tervisele?

Kui lehed on koristatud, aurutatakse ja kuivatatakse need ning eemaldatakse varred. Seejärel jahvatatakse lehti hoolikalt kontrollitud temperatuuril, et moodustada pulber, kirjutab The Conversation.

Rohelise tee tootmisprotsess on lihtsam. Taimedelt korjatakse lehti, kuumutatakse ja kuivatatakse. Seejärel leotatakse kuivatatud lehti kuumas vees, et saada tee. Musta tee puhul puutuvad lehed pärast korjamist kokku õhuga, mis põhjustab oksüdeerumist. See muudab lehed mustaks ja annab teele teistsuguse maitse.

Miks on matcha kasulik? Matcha sisaldab mitmeid fütotoitaineid. Need on taimedes leiduvad keemilised ühendid, millel on inimeste tervisele mitmeid eeliseid.

Klorofüll annab taimedele nagu Camellia sinensis rohelise värvi. On tõendeid, et klorofüllil võib oma antioksüdantsete omaduste tõttu olla tervisele kasu – sealhulgas põletiku-, vähi- ja rasvumisvastane toime. Antioksüdandid neutraliseerivad vabu radikaale, mis on ebastabiilsed molekulid, mis kahjustavad meie rakke.

On leitud, et teaniin parandab und ning vähendab stressi ja ärevust. Ainus teadaolev teaniini toiduallikas on seened.

Kofeiin on meile hästi tuntud fütotoitaine. Lisaks erksuse suurenemisele on kofeiinil ilmnenud ka antioksüdantne toime ja mõningane kaitse paljude krooniliste ja neurodegeneratiivsete haiguste eest. Kuid liiga palju kofeiini võib põhjustada negatiivseid kõrvalmõjusid.